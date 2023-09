Atos : CIAM vent debout contre la restructuration, Bertrand Meunier la défend

(Boursier.com) — Contre la tendance, Atos rebondit de 1,5% à 7,1 euros sur le marché parisien. Une nouvelle voix s'est élevée contre le projet de restructuration de l'entreprise de services du numérique. En l'occurrence celle du fonds activiste CIAM. Dans une lettre adressée le 12 septembre au conseil d'administration d'Atos et à l'Autorité des Marchés Financiers, CIAM dénonce les conditions envisagées pour la cession de Tech Foundations à Monsieur Kretinsky ainsi que les irrégularités dans la communication et la gouvernance du groupe.

La société co-fondée et dirigée par Catherine Berjal et Anne-Sophie d'Andlau depuis 2010 met en avant plusieurs points :

- la redéfinition du plan de transformation annoncée par communiqué du 1er août 2023, qui contredit les déclarations antérieures du conseil, a été occultée aux actionnaires lors de la dernière assemblée annuelle où il leur était pourtant demandé de renouveler leur confiance dans plusieurs membres du conseil ;

- les conditions annoncées pour l'opération apparaissent trompeuses et omettent de préciser l'existence d'un prix de cession négatif ;

- l'augmentation de capital ne profitera qu'à Tech Foundations et non à Eviden ;

- le conseil doit préciser les mesures mises en place pour faire face au grave conflit d'intérêts de certains membres de l'équipe dirigeante ; CIAM rappelle l'implication de Bertrand Meunier chez Atos depuis 2008 ; CIAM demande l'abandon de la vente de Tech Foundations.

Catherine Berjal et Anne-Sophie d'Andlau déclarent : "la modification du plan de transformation décidée par le conseil d'administration afin de céder l'activité Tech Foundations à Monsieur Kretinsky est défavorable à la société et à ses actionnaires. Nous reconnaissons la nécessité d'une augmentation de capital pour financer la restructuration de Tech Foundations seulement si cette activité prometteuse demeure dans le périmètre des actifs sociaux. Nous nous opposerons à la mise en oeuvre de ce plan ainsi qu'à toute proposition qui conduirait à la dépossession des actionnaires d'Atos SE sans un juste partage de valeur. Cette volte-face du conseil ne constitue qu'une étape supplémentaire de la crise majeure de gouvernance subie par la société depuis plusieurs années sous la gouvernance de Monsieur Meunier. Nous sollicitons un retour à de bonnes pratiques en matière de gouvernance et d'information du marché et sommes déterminées à défendre les intérêts de tous les actionnaires en prenant les mesures nécessaires pour faire valoir et respecter leurs droits".

Dans un entretien accordé à 'La Tribune', Bertrand Meunier défend au contraire son projet de restructuration. Il affirme que le repreneur de Tech Foundations (ndlr : Daniel Kretinsky) " va supporter l'intégralité du plan ". Il estime également que l'opération "permet la séparation des deux entités comme cela avait été annoncé ainsi qu'une forte réduction du niveau de risque pour Eviden". En outre, elle est "parfaitement cohérente avec notre projet de séparation, acte celle-ci et donc va clore un chapitre de l'histoire d'Atos".

Quant à d'éventuels repreneurs, le dirigeant détaille : "s'agissant de Tech Foundations, ni Airbus, ni Astek, ni aucun autre acteur français ou étranger, n'ont formulé d'offre de reprise. Il n'y a eu qu'une seule proposition concrète provenant de EPEI pour Tech Foundations. S'agissant d'Eviden, nous avons eu une approche de One Point, qui nous a transmis une simple lettre d'intention préliminaire, non engageante et non financée. Elle portait sur une potentielle acquisition du périmètre Eviden. Cette démarche nous est apparue comme non crédible pour une société qui revendique un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros et qui veut racheter une entreprise de 5 milliards".

Enfin, interrogé sur les inquiétudes de 82 parlementaires LR qui réclament une offre française et s'inquiètent pour les activités secret défense d'Eviden, Bertrand Meunier affirme que Daniel Kretinsky, comme actionnaire minoritaire d'Eviden, n'aura accès à aucune information classifiée défense.