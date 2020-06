Atos : BullSequana intègre l'offre de la Direction des Achats de l'Etat

Atos : BullSequana intègre l'offre de la Direction des Achats de l'Etat









Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos annonce que ses serveurs BullSequana S800 vont être commercialisés auprès de la Direction des Achats de l'Etat (DAE), dans le cadre d'un appel d'offres remporté par son partenaire SCC, leader européen de services informatiques et de solutions digitales. Ce contrat, d'une durée de 3 ans, vise à proposer le BullSequana S aux grandes administrations et structures publiques françaises.

Issu du département R&D France d'Atos sur le site des Clayes-sous-bois et produit dans l'usine du groupe à Angers, le serveur High End BullSequana S800 répond aux exigences de performance, de fiabilité et d'optimisation des coûts des organisations du secteur public. Avec son importante capacité mémoire et une scalabilité jusqu'à 16 processeurs Intel, il intègre également des GPU Nvidia pour accélérer la performance et faciliter l'intégration d'applications de nouvelle génération, comme l'intelligence artificielle ou le machine learning. D'autre part, il permet de gérer de grandes bases de données en mémoire, grâce à son évolutivité...

La gamme de serveurs BullSequana S profite également de l'expertise reconnue d'Atos en matière d'environnements SAP, dont sont équipées de nombreuses administrations publiques françaises. Capable de gérer plus de deux fois le volume de données que la génération précédente, la dernière version du BullSequana S800 peut ainsi assurer des installations SAP de très grande envergure. Atos accompagne aujourd'hui plus de 3 millions d'utilisateurs finaux SAP dans le monde.