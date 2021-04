Atos : BullSequana en Slovénie

Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos et l'Institut des Sciences de l'Information (IZUM) de Maribor, en Slovénie, annoncent que le premier supercalculateur EuroHPC est opérationnel. Baptisé Vega, ce supercalculateur repose sur l'architecture BullSequana XH 2000 d'Atos. Il a été inauguré lors d'une cérémonie organisée par IZUM, en présence du Premier ministre slovène, Janez Jansa, ainsi que de la Vice-présidente exécutive de la Commission européenne, Margrethe Vestager, de la Ministre de l'éducation, des sciences et des sports, Simona Kustec, et du Directeur exécutif de l'entreprise commune EuroHPC, Anders Dam Jensen.

Installé à IZUM, une institution publique d'infrastructure et un organisme de recherche établi par le gouvernement slovène, Vega est le plus grand supercalculateur du pays. Il sera utilisé pour soutenir le développement d'applications scientifiques, publiques et industrielles de pointe dans de nombreux domaines, notamment la médecine personnalisée, la bio-ingénierie, les prévisions météorologiques, la lutte contre le changement climatique et la découverte de nouveaux matériaux et médicaments.