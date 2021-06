Atos boucle l'acquisition de Processia

(Boursier.com) — Atos a finalisé l'acquisition de Processia, intégrateur canadien de systèmes de gestion du cycle de vie des produits (Product Lifecycle Management - PLM) et partenaire 'Services' mondial de Dassault Systèmes. Fondée en 2000, Processia propose des services de conseil, d'intégration et d'infogérance aux entreprises des secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile, des transports, des sciences de la vie, de la fabrication discrète et des hautes technologies. Les capacités de Processia sont désormais intégrées à celles d'Atos en matière de transformation du secteur industriel, afin d'accélérer l'adoption par les entreprises des technologies de l'industrie 4.0. Les plus de 250 professionnels qualifiés de Processia rejoindront donc Atos.