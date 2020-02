Atos boucle l'acquisition de Maven Wave

Atos boucle l'acquisition de Maven Wave









Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos a finalisé l'acquisition de Maven Wave, une société américaine de conseil en technologie spécialisée dans les solutions de transformation numérique pour les grandes entreprises. Avec cette acquisition, Atos renforce son leadership mondial en matière de solutions cloud pour les applications, l'analyse de données et le Machine Learning pour les plateformes multi-cloud et cloud hybride. Après avoir été désigné 'partenaire mondial Google Cloud de l'année' en 2019, Atos continue de développer ses compétences en matière de solutions Google Cloud, notamment en accueillant plus de 330 employés de Maven Wave, reconnus pour leur expertise. Maven Wave détient à ce jour dix spécialisations Google et a été désigné ces deux dernières années 'partenaire de services Google Cloud de l'année' en Amérique du Nord.

L'expertise de Maven Wave vient s'ajouter au portefeuille d'Atos, permettant d'accélérer la transformation et la croissance du groupe en Amérique du Nord et de renforcer l'engagement de l'entreprise à étendre et enrichir son portefeuille de solutions digitales dans le monde entier. "Ensemble, Maven Wave et Atos créent le portefeuille de services Google Cloud le plus complet jamais proposé, et offrent à leurs clients une expertise et des connaissances éprouvées dans l'exécution de leur transformation digitale, ainsi que des expériences d'exception pour leurs clients finaux", ajoutent les fondateurs de Maven Wave, Brian Farrar, Jason Lee et Jeff Lee.