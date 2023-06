Atos : bisbilles avant l'AG ?

(Boursier.com) — Atos SE tiendra son Assemblée générale mixte le 28 juin 2023. Dans cette perspective, trois actionnaires, détenteurs de moins de 1% du capital social émis -Sycomore Asset Management SA (0,27% du capital), ASDI SAS (0,69% du capital), et NACTIS SAS Family Office (0,9% du capital)- ont demandé, en date du 2 juin, l'ajout à l'ordre du jour de 5 nouveaux projets de résolution à ceux initialement proposés par le Conseil d'Administration, ainsi que d'un point de discussion ne donnant pas lieu à un vote.

Ces propositions de résolution portent sur :

- la révocation de M. Bertrand Meunier, Mme Aminata Niane et M. Vernon Sankey de leur mandat d'administrateur (Résolutions A, B, C) ;

- la nomination de M. Léo Apotheker en tant qu'administrateur (Résolution D) ; et

- le rétablissement de la fonction d'Administrateur Référent, attribuée à un administrateur indépendant.

Le Conseil s'est réuni le 4 juin 2023 pour examiner ces demandes et a décidé de porter les résolutions A, B, C et D à l'ordre du jour, conformément aux exigences légales applicables. Le Conseil d'Administration, y compris les Administrateurs représentant les salariés, s'est prononcé à l'unanimité contre les résolutions A, B, C et D et recommande à l'unanimité aux actionnaires de voter contre ces résolutions.

Le Conseil a également renouvelé à l'unanimité son soutien à M. Bertrand Meunier, son Président.

"La gouvernance d'Atos repose sur des fondamentaux solides, le Conseil d'Administration dispose des compétences et expertises utiles aux défis d'Atos et pour assurer le retour à la création de valeur", estime le Conseil. "Au cours des derniers mois, la composition du Conseil a été à la fois renforcée et renouvelée avec l'arrivée de personnalités hautement qualifiées qui apportent leur compétences pertinentes et complémentaires en adéquation avec les enjeux stratégiques du Groupe". Le Conseil précise qu'il a "toujours été en mesure et continue d'attirer des administrateurs talentueux et chevronnés, tels que Mme Ruellan, M. Mustier et M. Collet-Billion dont il est proposé l'élection ou ratification de leurs mandats lors de l'AG".

Pour ce qui est de la résolution D et de la nomination de M. Léo Apotheker en tant qu'administrateur, elle a été présentée par les Actionnaires Requérants à la date limite de dépôt de projets de résolution, alors même qu'ils avaient eu toute la latitude, depuis octobre 2022, de fournir à Atos les noms de leurs candidats pour qu'ils soient intégrés à part entière dans le processus de sélection.

De plus, cette candidature fait suite à une demande antérieure, reçue le 22 mai 2023, de Sycomore Asset Management, de nommer deux nouveaux administrateurs. Ces candidatures ont été soigneusement examinées par le Comité de Gouvernance et des Nominations et ce, dans un délai très court. Bien qu'il s'agisse de professionnels reconnus, il est apparu au Comité mais aussi aux candidats eux-mêmes, que leurs profils ne correspondaient pas aux besoins identifiés par la société.

Pour ce qui est de M. Léo Apotheker plus particulièrement, les Actionnaires Requérants n'ont pas réussi à démontrer que sa nomination était susceptible d'apporter une quelconque valeur ajoutée, tant du point de vue de la gouvernance que du point de vue stratégique. Le Conseil estime également que cette nomination pourrait nuire à la réputation de l'entreprise sur des marchés clés tels que l'Amérique du Nord. Le Conseil d'Administration s'est dit "particulièrement surpris de l'absence de propositions ou de solutions constructives en matière d'orientations stratégiques et de création de valeur de la part des Actionnaires Requérants, d'autant plus que le candidat proposé vise à être nommé Président du Conseil d'Administration".