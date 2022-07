Atos : Bank of America s'est renforcée

(Boursier.com) — Atos profite du rebond du marché pour reprendre un peu de hauteur avec une action qui grimpe de 6% à 10,97 euros. Bank of America s'est renforcée au capital de la société de services informatiques avant les deux derniers jours de très forte baisse de la valeur. Dans un avis AMF, la banque américaine, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, a en effet déclaré avoir franchi en hausse les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Atos et détenir au 1er juillet 8.603.621 actions représentant autant de droits de vote, soit 7,77% du capital et des droits de vote. Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition de titres sur le marché et d'une augmentation du nombre d'actions Atos détenues par assimilation (conclusion de prêt d'actions, d'options et de contrats de " swaps " à règlement en espèces).