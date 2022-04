Atos : Bank of America Corporation au-dessus des 10% de capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 19 avril à l'AMF, complété notamment par un courrier reçu le 22 avril, la société Bank of America Corporation a déclaré avoir franchi en hausse, le 14 avril, indirectement, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de la société Atos SE. Elle détient 11.509.827 actions Atos SE représentant autant de droits de vote, soit 10,39% du capital et des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Atos SE sur le marché et d'une augmentation des actions Atos SE détenues par assimilation (conclusion de prêt d'actions, d'options et de contrats de "swaps" à règlement en espèces).

Pas de demande de nomination au Conseil d'administration

Par courrier reçu le 22 avril à l'AMF, Bank of America Corporation précise que les instruments financiers ou actions détenus sont détenus à des fins de couverture ou de tenue de marché et ont été financé sur fonds propres. Bank of America Corporation envisage de vendre les actions lorsqu'elles ne seront plus nécessaires en couverture d'instruments financiers. Cependant, elle peut être amenée à acquérir d'autres actions dans le cours normal de ses activités pour couvrir des instruments financiers, ou acquérir des instruments financiers par le biais de ses activités de tenue de marché dérivé.

D'autres droits de vote pourraient ou non être reçus ou réduits dans le cours normal de son activité. Bank of America Corporation n'a pas l'intention de prendre le contrôle de la société, et n'entend pas poursuivre de stratégie vis-à-vis de la société.

Bank of America Corporation ne demandera pas la nomination d'une ou plusieurs personnes en qualité d'administrateur, de membre du directoire ou du conseil de surveillance.