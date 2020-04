Atos au Parlement européen !

Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos a terminé la mise en oeuvre de SAP S/4HANA au sein du Parlement européen. Il s'agit d'une première pour une institution européenne.

Le projet a été lancé fin 2016, et a permis de remplacer les anciens systèmes financiers de l'institution par SAP S/4HANA dans une logique de modernisation, d'automatisation, et de valorisation du travail des employés. Le nouveau système offre au Parlement européen une meilleure visibilité des informations essentielles à la prise de décision : budgets, finances et comptabilité des actifs. L'institution bénéficie désormais d'un système SAP S/4HANA "constamment à jour", qui garantit la continuité des activités, la sécurité et la conformité aux réglementations même en cas d'évolution de celles-ci.

Rappelons qu'Atos fournit des solutions SAP S/4HANA de bout en bout et dispose d'une expertise en tant que leader mondial des solutions SAP.