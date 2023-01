Atos au gré des rumeurs

(Boursier.com) — Atos retombe de 3,6% ce vendredi à 10,79 euros, dans un marché toujours animé. Selon BFMTV, le gouvernement serait "peu emballé" par l'offensive supposée d'Airbus sur la filiale d'Atos, Evidian. Citant des sources, BFMTV rapporte que le gouvernement français considère que l'influence et le pouvoir allemands au sein d'Airbus seraient trop forts pour permettre la vente des activités de cybersécurité d'Atos à l'entreprise. L'article poursuit en notant que le gouvernement français favoriserait probablement Thales pour acquérir l'unité d'Atos.

Plus tôt ce mois, 'Les Echos' rapportaient qu'Airbus envisageait une prise de participation minoritaire au capital d'Evidian, la branche d'activités digitales et de cybersécurité d'Atos, que le groupe de services informatiques va scinder. Dans un communiqué, Airbus avait ensuite indiqué cependant qu'il ne commentait pas les rumeurs de marchés, ajoutant être "en constante discussion avec nos partenaires, clients et fournisseurs". Contacté par Reuters, Atos avait précisé avoir engagé, en lien avec la mise en oeuvre de son plan stratégique, "des discussions exploratoires avec de potentiels futurs actionnaires minoritaires du périmètre d'activités regroupé sous le nom d'Evidian".

Atos avait rejeté en septembre une offre de rachat d'Evidian pour une valeur d'entreprise de 4,2 milliards d'euros en provenance du groupe Onepoint. Elle avait annoncé dans le courant de l'été 2022 son projet de scission visant à séparer et combiner les activité Big Data et Sécurité (BDS) avec ses opérations de services, au sein d'une entité baptisée Evidian.