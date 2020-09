Atos annonce un partenariat pluriannuel avec Willis Towers Watson (WTW)

(Boursier.com) — Atos accompagnera Willis Towers Watson dans sa transformation digitale, notamment en enrichissant les expériences métier par le passage d'une infrastructure sur site au Cloud, le retrait des matériels et logiciels legacy et le passage à un modèle basé sur la consommation. En outre, Atos contribuera à réimaginer l'expérience utilisateur grâce à des chatbots, des casiers numériques et la mise à disposition d'experts virtuels afin d'aider à réduire les pannes et accroître l'automatisation.

"Atos s'engage à mettre en oeuvre la vision claire de Willis Towers Watson pour accélérer l'adoption du Cloud et améliorer l'expérience des collaborateurs. La solution d'Atos vise à construire un environnement informatique tourné vers l'avenir pour soutenir les priorités d'optimisation et de croissance de Willis Towers Watson tout en générant des gains d'efficacité opérationnelle et des économies d'infrastructure à réinvestir dans son parcours de transformation", a déclaré Michael Carter, vice-président senior d'Atos en Amérique du Nord.