Atos annonce le succès de la cession d'une participation de 13,1% dans Worldline

Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos a réalisé la cession d'environ 23,9 millions d'actions Worldline, pour un montant d'environ 1,5 milliards d'euros, dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs qualifiés par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres.

Le prix du Placement déterminé dans le cadre du placement par voie de construction accélérée du livre d'ordres destiné aux investisseurs qualifiés a été fixé à 61,50 euros par action Worldline, avec le règlement-livraison du Placement normalement prévu le 6 février 2020.

À travers ce Placement, Atos poursuit la réduction de sa participation au capital de Worldline, engagée en 2014 et reconduite au cours de l'année 2019. Le Placement est une nouvelle étape dans la création de deux pure players mondiaux leaders sur leurs marchés respectifs. L'opération va également contribuer à augmenter la liquidité de l'action Worldline.

La relation entre les deux groupes restera forte avec le partenariat industriel et commercial existant et inchangé créé au travers de l'Alliance Atos-Worldline et annoncé en janvier 2019.

Suite au succès du Placement, Atos détient environ 7 millions d'actions Worldline sous-jacentes aux Obligations et représentant environ 3,8% du capital de Worldline.

Atos rappelle qu'il approuve et soutient le projet de rapprochement de Worldline avec Ingenico. Atos votera en faveur des résolutions nécessaires à la mise en oeuvre de l'opération lors de l'Assemblée Générale de Worldline, à hauteur de toute la quotité de titres Worldline que le groupe détiendra à ce moment-là.

L'engagement de conservation pris par Atos et SIX Group auprès de Goldman Sachs International et J.P. Morgan Securities plc dans le cadre du placement d'actions réalisé en novembre 2019, restera applicable, concernant Atos, sur les actions Worldline détenues sous-jacentes aux Obligations.

Dans le cadre de cette transaction, SIX Group, qui restera le principal actionnaire de Worldline, a accepté d'étendre son engagement de conservation des actions Worldline jusqu'au 24 avril 2020 inclus, sous réserve de la possibilité de lever cet engagement avec l'accord de Goldman Sachs International et J.P. Morgan Securities plc et de certaines exceptions.

Bpifrance Participations a acquis 4 millions d'actions Worldline dans le cadre du Placement, soit environ 2,2% du capital social de Worldline.

Le produit du Placement sera affecté au remboursement de la dette existante ainsi qu'aux besoins généraux d'Atos.

Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc et Deutsche Bank Aktiengesellschaft agissent en qualité de Coordinateurs Globaux Associés et Teneurs de Livre Associés sur le Placement.

Rothschild & Cie agit en qualité de conseiller financier d'Atos dans le cadre de ce Placement.

Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., BNP Paribas, Commerzbank, Morgan Stanley & Co International plc, HSBC, Natixis et Société Générale agissent en qualité de Teneurs de Livre Associés sur le Placement.