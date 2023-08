(Boursier.com) — En lien avec la préparation de sa nouvelle étape de transformation, le Groupe Atos annonce des évolutions de sa gouvernance.

La composition du conseil d'administration évolue avec le départ de M. Vivek Badrinath après quatre ans de mandat. Il est remplacé par M. Carlo d'Asaro Biondo qui a été coopté comme nouvel administrateur indépendant pour la durée restante du mandat de M. Badrinath, c'est-à-dire jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2024. La ratification de cette décision sera soumise à l'approbation de la prochaine assemblée générale. Ancien président EMEA pour les partenariats stratégiques et institutionnels chez Google, et jusqu'en 2022, fondateur et directeur général de Noovle S.p.A (activités cloud de TIM-Telecom Italia en partenariat avec Google), M. Carlo d'Asaro Biondo apporte au Conseil son grande expérience en tant que dirigeant européen dans le secteur des technologies (cf. biographie détaillée ci-dessous).

Dans un communiqué de presse séparé, publié aujourd'hui 1er août 2023, la société a également renforcé son organisation avec la nomination d'un nouveau directeur financier, M. Paul Saleh, un leader financier chevronné dans l'industrie des services informatiques.

Biographie de Carlo d'Asaro Biondo

De double nationalité française et italienne, Carlo d'Asaro Biondo est un leader technologique reconnu sur la scène européenne. À 58 ans, avec plus de 20 ans passés au croisement de la technologie, des médias et des relations institutionnelles, il est une figure forte dans l'espace technologique européen, ayant été l'avant-garde de l'interaction entre la technologie numérique, les médias et les institutions politiques.

Conseiller principal au Boston Consulting Group (BCG) depuis 2023, Carlo d'Asaro Biondo apporte également son soutien aux fonds d'investissement en matière de due diligence d'acquisition et d'expertise dans le domaine de la technologie. Il est nommé membre du conseil d'administration de Poste Italiane depuis mai 2023, dont il est membre du comité des risques et de l'audit, et dont il préside le comité des rémunérations.

De 2020 à 2022, il est responsable des partenariats et des alliances chez TIM spa (anciennement Telecom Italia) et PDG de Noovle spa, c'est-à-dire des activités de Tim cloud basées sur un partenariat avec Google.

De 2016 à 2020, il a été président EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) chez Google (Alphabet) et a développé la présence commerciale et les relations institutionnelles pour toutes les activités du groupe. Il a été membre du conseil d'administration de sociétés de commerce de détail et de distribution B2B telles qu'Auchan International, Darty et Manutan International.

Il est diplômé en économie et en commerce de l'université La Sapienza de Rome en 1988. Il a enseigné le contrôle de gestion à la Sorbonne DESS Paris, a suivi le cours Cofigea, Finance et gestion d'entreprise à l'université Bocconi en 1993 et un cours avancé de finance d'entreprise internationale à l'Insead en 2022.