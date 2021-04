Atos annonce avoir signé un accord en vue d'acquérir cv cryptovision GmbH

Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos annonce avoir signé un accord en vue d'acquérir cv cryptovision GmbH, un leader des produits et solutions cryptographiques de pointe pour la sécurisation des identités numériques. Cette acquisition vient renforcer le portefeuille de produits de cybersécurité d'Atos ainsi que les activités de l'entreprise sur le marché du secteur public et de la défense en Europe.

Fondée en 1999 et basée à Gelsenkirchen, en Allemagne, cryptovision conçoit, développe et met en oeuvre des logiciels de cryptographie, des solutions de sécurité et des produits matériels (hardware). Ses solutions uniques sont fabriquées en Allemagne, certifiées par l'Office fédéral de la sécurité de l'information allemand (BSI) et accréditées par l'OTAN. L'entreprise a fait ses preuves en relevant avec succès les défis de sécurité numérique des organisations, en particulier celles du secteur public et de la défense, ainsi que d'autres secteurs soumis à des réglementations et normes de sécurité très exigeantes.

Le rapprochement des deux sociétés permettra de nombreuses synergies commerciales. Atos bénéficiera du solide réseau de revendeurs et des partenariats technologiques mondiaux de cryptovision sur les marchés de l'identification électronique. cryptovision, pour sa part, bénéficiera de la relation de confiance d'Atos avec les différents clients gouvernementaux européens et de la capacité du groupe à fournir des solutions de bout en bout, à l'échelle nationale et internationale.

"Nous sommes ravis d'accueillir cryptovision au sein de la famille Atos et de collaborer pour développer des solutions de sécurité toujours plus efficaces qui répondent aux besoins croissants en matière de cybersécurité et de protection de la vie privée. Les produits de cryptovision complètent notre portefeuille existant et nous permettront d'aborder de nouveaux projets et clients, tant sur le marché allemand qu'à l'international. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie d'Atos visant à renforcer sa présence, ses capacités et son portefeuille de produits de cybersécurité dans le monde entier" précise Pierre Barnabé, SEVP, Directeur des activités Big Data & Securité chez Atos.

"Grâce au rapprochement désormais convenu avec Atos, cryptovision bénéficiera de nombreux avantages, et notamment de la présence mondiale et de l'expertise complète en matière de cybersécurité d'un grand groupe international. Dans un même temps, cryptovision pourra encore accroître la création de valeur technologique à destination de ses clients" ajoute Markus Hoffmeister, Fondateur et Directeur Général de cryptovision.

La transaction devrait être conclue d'ici la fin du troisième trimestre 2021 et est soumise à l'approbation des organes de gouvernance et de réglementation locaux des deux parties.