Atos améliore les performances de son simulateur quantique

Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos enrichit son portefeuille de solutions quantiques avec Atos QLM Enhanced (Atos QLM E), version accélérée par GPU de son offre Atos Quantum Learning Machine (Atos QLM), le simulateur quantique commercialisé le plus performant au monde. Offrant jusqu'à 12 fois plus de puissance de calcul, Atos QLM E ouvre la voie à de nouvelles possibilités en matière de simulation sur les futurs ordinateurs quantiques universels (NISQ - système quantique bruité d'échelle intermédiaire), dont la commercialisation est prévue dans les prochaines années. En promettant de résoudre, à court-terme, des problèmes complexes grâce à des capacités de calcul dépassant de loin celles des plus puissants ordinateurs actuels, les dispositifs NISQ sont appelés à jouer un rôle crucial dans la concrétisation du potentiel commercial de l'informatique quantique.

Intégrant les GPU Nvidia V100S PCIe, Atos QLM E a été optimisé pour accélérer la recherche appliquée en diminuant drastiquement le temps nécessaire à la simulation d'algorithmes hybrides quantique-classique. Les chercheurs, étudiants et ingénieurs pourront ainsi tirer profit des algorithmes variationnels les plus prometteurs (comme VQE ou QAOA) afin d'explorer de nouveaux modèles et ainsi contribuer à des avancées majeures pour la société, comme la découverte de nouveaux médicaments ou de matériaux moins polluants, ou encore disposer d'une meilleure compréhension des phénomènes météorologiques et des conséquences du changement climatique.