Atos allié à Pasqal

(Boursier.com) — Atos va collaborer avec la start-up française Pasqal pour développer un accélérateur quantique reposant sur la technologie des atomes neutres, destiné à équiper des systèmes de calcul haute performance. Cette technologie permettrait de renforcer les capacités de calcul des ordinateurs actuels et ainsi développer des systèmes hybrides quantique-HPC exploitables à court terme.

Leader dans la fabrication de processeurs quantiques, Pasqal a développé une technologie prometteuse reposant sur les atomes neutres, qui lui permet de maîtriser plus de 100 atomes, là où les circuits supraconducteurs, la méthode quantique la plus évoluée à ce jour, restent pour le moment limités à une cinquantaine de qubits. De son côté, Atos étudie les opportunités d'accélération offertes par les atomes neutres depuis plus de 2 ans et participe à l'avancée de la recherche en développant le logiciel spécifique à cette technologie, ayant donné lieu à plusieurs publications scientifiques et dépôts de brevets.

La collaboration mènera à l'intégration de la technologie de Pasqal dans l'environnement des solutions HPC d'Atos. Elle s'appuiera en cela sur la plateforme de développement logiciel et simulation quantique d'Atos, l'Atos Quantum Learning Machine, associant le savoir-faire d'Atos en algorithmie aux processeurs en développement de Pasqal.