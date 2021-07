Atos : Ajustement des objectifs 2021

(Boursier.com) — En application du règlement (UE) no596/2014, qui prévoit que les émetteurs doivent rendre publiques dès que possible les informations privilégiées qui les concernent directement, le groupe Atos ajuste ses prévisions de résultats annuels 2021. Les chiffres du premier semestre sont encore provisoires et non audités et les comptes détaillés seront publiés, comme prévu, le 28 juillet 2021.

Au deuxième trimestre 2021, le chiffre d'affaires à taux de change constants est redevenu stable. Toutefois, l'évolution organique est restée négative à environ -1,5% en raison d'une accélération du déclin des activités d'infrastructures classiques dans un contexte de migration plus forte vers le Cloud post-Covid. Le groupe considère désormais que cet effet se poursuivra au second semestre. Le reste des activités du groupe a bénéficié de la reprise économique qui entraine une explosion de la demande de digitalisation. Dans ce contexte, le groupe revoit son objectif de croissance du chiffre d'affaires à taux de change constants sur l'ensemble de l'année à "Stable".

Même si le groupe avait prévu une saisonnalité de la marge opérationnelle plus prononcée entre le premier et le second semestre cette année, le taux de marge opérationnelle s'est avéré plus faible qu'attendu au premier semestre 2021 à environ 5,5%. Compte tenu de l'ajustement du chiffre d'affaires sur toute l'année 2021, impactant les activités d'infrastructures classiques dont la flexibilité des coûts à court terme est faible, le groupe ajuste son objectif de taux de marge opérationnelle sur l'ensemble de l'année à environ 6%. En conséquence des effets sans précédent mentionnés ci-dessus sur l'activité, plusieurs éléments exceptionnels (dépréciation d'actifs, provisions pour pertes) ont été enregistrés en "Autres produits et charges opérationnels". Cette ligne s'est élevée à environ -160 millions d'euros au premier semestre.

Au cours du premier semestre de l'année, le flux de trésorerie disponible s'est élevé à environ -364 millions d'euros par rapport à -172 millions d'euros au cours du premier semestre 2020. Le flux de trésorerie disponible a été principalement pénalisé par le besoin en fonds de roulement et en particulier par une réduction des avances clients. Pour l'avenir, le groupe a décidé de réduire le recours aux avances clients. L'objectif de flux de trésorerie disponible pour 2021 est ajusté à "Positif", pour tenir compte des impacts de la réduction de l'objectif de marge opérationnelle et du besoin en fonds de roulement, plus particulièrement sur les avances clients. Le nouvel objectif comprend désormais en 2021 le montant total du plan de redressement en Allemagne pour 180 millions d'euros (voir ci-dessous).

Agenda de la transformation et cibles à moyen terme

Dans ce contexte, le groupe a décidé d'accélérer sa transformation -à la fois organique et inorganique- afin d'amplifier son développement et se concentrer sur le Digital, le Cloud, la Sécurité et la Décarbonation.

En particulier, la revue stratégique du portefeuille des actifs non-coeur de métier est en voie de finalisation et le Groupe communiquera sur les conclusions le 28 juillet prochain, afin de passer rapidement à la phase d'exécution.

Les négociations avec les partenaires sociaux concernant le nécessaire redressement des activités d'infrastructure en Allemagne ont conclu à un plan de départ d'environ 1.300 salariés, qui doit permettre un accroissement de 1% de la marge opérationnelle au niveau du groupe à moyen terme. Les éléments du plan seront détaillés le 28 juillet prochain.

Après une année de transition en 2021, le groupe prévoit d'améliorer tous ses indicateurs financiers clés dès 2022 et maintient ses cibles à moyen-terme d'une croissance du chiffre d'affaires à taux de change constants de +5% à +7%, d'un taux de marge opérationnelle compris entre 11% et 12% et d'un taux de conversion en flux de trésorerie disponible d'au moins 60%.

Suivi de l'audit en Amérique du Nord

Concernant l'audit des entités juridiques américaines, le Groupe a décidé en avril cette année de mener une revue complète des comptes de ces entités au 31 décembre 2020, assisté de conseils externes.

Les travaux réalisés sont en cours de finalisation, et à ce stade, il n'a pas été identifié d'impact matériel. La finalisation de ce processus est prévue pour la publication des résultats du premier semestre, le 28 juillet 2021.

En outre, le plan de remédiation et de prévention a été finalisé et il est en cours de déploiement.