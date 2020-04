Atos ajuste ses prévisions en tenant compte de l'impact du Covid-19

Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du T1 2020 du groupe Atos s'est établi à 2 834 millions d'euros, en baisse de -0,8% en organique. Dans le contexte de la crise du Covid-19 et des mesures de restrictions et de confinement mise en place en mars dans la plupart des pays où le Groupe est implanté, le chiffre d'affaires n'a que légèrement diminué grâce à la résilience de son profil d'activité axé principalement sur des contrats pluriannuels combiné à une solide activité en Big Data & Cybersecurity (BDS).

De plus, et cela malgré la crise, le Groupe a accru son dynamisme commercial avec des prises de commandes à 2 908 millions d'euros, soit un ratio prise de commandes sur chiffre d'affaires de 103%, en hausse significative par rapport à l'année dernière à 86%.

Activité commerciale

Au cours du premier trimestre 2020, les prises de commandes du Groupe ont atteint 2.908 millions d'euros, soit un ratio prise de commandes sur chiffre d'affaires de 103%, comparé à 86% au cours de la même période l'an dernier.

Les principaux nouveaux contrats signés au cours de la période ont été notamment en Amérique du Nord avec une grande entreprise américaine dans le secteur de l'Ingénierie (Télécommunications, Médias & Technologies), en Europe centrale avec Norddeutsche Landesbank (Services Financiers & Assurances) et une entreprise pharmaceutique européenne mondiale (Santé & Sciences de la Vie) et en Europe du Sud avec un grand fournisseur d'énergie français, avec Ile-de-France Mobilités (Ressources & Services) et enfin avec une institution bancaire française (Services Financiers & Assurances).

Les renouvellements de contrats du trimestre comprennent de grandes signatures avec notamment la première partie du renouvellement du contrat avec Texas Department of Information Resources (Secteur Public & Défense), le renouvellement du contrat Conduent (Télécommunications, Médias & Technologies) en Amérique du Nord, avec une entreprise européenne globale en biens d'équipements (Industrie) en Europe centrale, ainsi qu'avec l' l'Union des groupements d'achats publics (UGAP) (Secteur Public & Défense) en Europe du Sud.

En ligne avec une activité commerciale restée dynamique, le carnet de commandes s'élevait à 22,1 milliards d'euros à fin mars 2020, soit 1,9 année de chiffre d'affaires. Le montant total pondéré des propositions commerciales a atteint 7,6 milliards d'euros, représentant 7,8 mois de chiffre d'affaires.

L'effectif total était de 108.602 collaborateurs à fin mars 2020, globalement stable par rapport à 108.317 à fin décembre 2019.

Au premier trimestre 2020, le Groupe a recruté 5.043 collaborateurs, principalement dans les pays offshore.

Impact Covid-19

Depuis fin janvier, le Groupe, soutenu par sa Direction des Ressources Humaines, s'est focalisé sur la santé et la sécurité de ses collaborateurs tout en assurant la mise en oeuvre des plans de continuité d'activité prédéfinis dans chaque Division.

Le Groupe a également mis en place le programme "Always Ready" en mobilisant toutes les solutions adaptées à cette situation d'urgence et en proposant proactivement à ses clients de les aider à traverser cette crise : le soutien au télétravail généralisé incluant les fonctions de collaboration, le support spécifique aux institutions publiques et de santé, le renforcement des protections en matière de cybersécurité. Les retours des clients et leur satisfaction sur la réactivité des équipes d'Atos ont été extrêmement positifs. Atos est également impliqué dans de nombreux projets gouvernementaux à travers le monde pour lutter contre le virus et préparer le processus de levée progressive des restrictions et du confinement.

Dans le même temps, afin de préserver sa marge opérationnelle, le Groupe a mis en oeuvre des mesures particulièrement fortes concernant sa base de coûts :

une gestion rigoureuse et centralisée des coûts de personnels (gel des recrutements, gestion des augmentations salariales, gestion des rémunérations variables, congés) ;

le remplacement des sous-traitants par des ressources internes devenues disponibles;

l'arrêt des dépenses discrétionnaires non liées à des contrats clients ;

un programme très significatif d'économies sur les coûts non liées aux effectifs.

En définitive, le Groupe a lancé un programme représentant un montant total de 400 millions d'euros d'économies sur 2020.

Mise à jour des objectifs 2020 post Covid-19

Les objectifs 2020 publiés le 19 février 2020 étant intervenus avant l'impact du Covid-19, le Groupe a mis à jour aujourd'hui ses trois objectifs pour l'année 2020, basés sur le scénario macroéconomique actuel d'une reprise progressive au deuxième semestre 2020 et en 2021, ainsi que sur les échanges quotidiens de la direction avec les clients du Groupe :

Evolution organique du chiffre d'affaires : entre -2% et -4% (par rapport à environ +2% pre Covid-19) ;

Taux de marge opérationnelle : de 9% à 9,5% du chiffre d'affaires (par rapport à une augmentation de +20 pb à +40 pb par rapport à 2019 (10,3% publié) pre Covid-19) ;

Flux de trésorerie disponible : 0,5 milliard d'euros à 0,6 milliard d'euros (par rapport à environ 0,7 milliard d'euros pre Covid-19).

Le Groupe suspend ses cibles pour 2021, qui avaient été établies dans le cadre de son plan à 3 ans présenté lors de la Journée Investisseurs du 30 janvier 2019. Le Groupe présentera sa vision ainsi que ses objectifs à moyen terme lors de sa Journée Analystes 2020 dont la date sera déterminée ultérieurement.

Report de l'assemblée générale annuelle et suppression exceptionnelle du dividende en 2020

Le Conseil d'administration, qui s'est réuni le 31 mars 2020 a pris la décision, compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à Covid-19, de reporter la tenue de l'Assemblée Générale Annuelle initialement prévue le 14 mai 2020 au 26 juin 2020.

Dans ces conditions extraordinaires, lors de sa session du 21 avril 2020, le Conseil d'administration a pris la décision exceptionnelle de ne pas proposer la distribution de dividende de 1,40 euro par action à l'Assemblée générale des actionnaires. En outre, le Directeur Général ainsi que d'autres membres du Comité de Direction Générale ont décidé de réduire de 30% leur rémunération pour une période de trois mois, de mars à mai 2020. Le Président du Conseil d'Administration d'Atos a pris la même décision.

Le Groupe confirme que la suppression du dividende cette année est une exception à sa politique de dividendes avec un taux de distribution compris entre 25% et 30% du résultat net part du Groupe.