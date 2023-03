Atos : Airbus ne discute plus d'une prise de participation dans Evidian

(Boursier.com) — En net recul depuis l'ouverture du marché, Atos décroche désormais de plus de 15% à 10,9 euros. Les derniers bruits de couloir autour du potentiel investissement d'Airbus dans Evidian viennent d'être confirmés : l'avionneur européen indique qu'il ne poursuivra pas les discussions entamées le mois dernier avec Atos concernant une prise de participation minoritaire de 29,9% dans sa future branche d'activités digitales et de cybersécurité. Un porte-parole d'Airbus a indiqué à 'Bloomberg' et au 'WSJ' que la participation potentielle "ne répond pas aux objectifs de la société dans le contexte actuel et sous la structure actuelle". Les deux parties continuent néanmoins de discuter d'autres options et poursuivent le travail concernant un partenariat stratégique et technologique de long terme entre Airbus et Evidian.

Atos prend pour sa part acte de la décision d'Airbus de ne plus poursuivre les discussions entamées le mois passé sur ce potentiel investissement. La société confirme néanmoins que le Groupe explorera d'autres options avec Airbus et continuera à travailler sur le partenariat stratégique et technologique à long terme entre Airbus et Atos, "qui a le potentiel de créer une valeur significative pour les deux sociétés, dans la perspective de soumettre ces options à l'examen de son Conseil d'administration".