Atos : AG à huis clos le 16 juin

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration d'Atos a décidé de tenir l'Assemblée Générale Annuelle de la Société du 16 juin 2020 à huis clos. Conformément aux dispositions adoptées par le Gouvernement afin de freiner la propagation de l'épidémie de COVID-19, et en particulier l'ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 relative à la tenue des assemblées générales, l'Assemblée Générale Annuelle se tiendra exceptionnellement hors la présence physique des actionnaires au siège social, le mardi 16 juin 2020 à 14 heures. Aucune carte d'admission ne sera délivrée. Les actionnaires sont donc invités à voter par correspondance ou à donner mandat au Président de l'Assemblée en se connectant sur le site sécurisé Votaccess jusqu'au lundi 15 juin 2020 à 15 heures (heure de Paris), ou en retournant par voie postale le formulaire de vote dûment complété et signé jusqu'au vendredi 12 juin 2020.

Les actionnaires peuvent aussi donner mandat à un tiers ; ces mandats seront traités conformément à l'article 6 du décret 2020-418 du 10 avril 2020.

L'Assemblée Générale sera retransmise sur le site internet de la Société, et sera disponible en différé, via la rubrique dédiée à l'Assemblée Générale. Comme l'Assemblée Générale se tiendra à huis clos, les actionnaires sont invités à adresser leurs questions par écrit accompagnées d'une attestation d'inscription, de préférence par courrier électronique (assemblee.generale@atos.net), en amont de l'Assemblée Générale au plus tard le 10 juin 2020 ; il ne sera pas possible de poser des questions orales, ni d'amender les résolutions ou de proposer des nouvelles résolutions en séance. Les modalités détaillées de participation seront publiées dans l'avis de convocation le vendredi 29 mai 2020 au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires.