Atos acquiert Visual BI









(Boursier.com) — Atos annonce avoir signé un accord en vue d'acquérir Visual BI, une société américaine en forte croissance et l'un des leaders de l'analyse des données et de la Business Intelligence (BI) dans le cloud. Visual BI est un partenaire Snowflake Elite, Microsoft Gold Partner for Data & Analytics et SAP. La société est également le partenaire technologique de spécialistes tels que Fishtown Analytics, Fivetran, Tableau, HVR Software, Qlik, Theobald Software et Alteryx.

En intégrant à son portefeuille le savoir-faire, les services de conseil et les partenariats de Visual BI en matière de données dans le cloud, Atos renforcera sa capacité à répondre aux besoins croissants des entreprises en matière de BI et d'analyse en environnements cloud. Atos bénéficiera de l'expertise des plus de 180 experts de Visual BI, basés aux États-Unis, au Canada et en Inde. Ils viendront renforcer ses divisions Data Analytics et Cloud Enterprise Solutions.

Cette opération, tout comme l'acquisition de Maven Wave en 2020, renforce la vision stratégique d'Atos, qui place les données et le cloud au coeur de la transformation numérique. Le Groupe a pour objectif d'accompagner les organisations dans l'ensemble de leur parcours de migration, gestion et exploitation des données dans le cloud, depuis la centralisation des données jusqu'à la création d'informations décisionnelles à forte valeur ajoutée.

Fondée en 2010 et basé à Plano, Texas (États-Unis), Visual BI est un fournisseur d'outils de BI & Analytique de bout en bout, qui propose des services de conseil, des solutions analytiques et des formations.

"Atos s'est donné pour mission d'aider les entreprises à optimiser leurs processus décisionnels en leur permettant de mobiliser et d'exploiter facilement les données provenant de sources multiples en toute sécurité. Avec l'acquisition de Visual BI, nous accédons à un ensemble plus large de capacités et d'outils d'analyse, qui aideront nos clients à relever leurs défis métiers les plus complexes liés aux données, " a déclaré Wim Los, SVP, Cloud Enterprise Solutions, Atos. " Cette acquisition stratégique nous permet de renforcer notre position de leader mondial de la transformation digitale et s'inscrit dans la lignée du récent lancement de notre initiative qui vise à révolutionner le partage des données : Atos Digital Hub."