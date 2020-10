Atos acquiert SEC Consult, leader du conseil en cybersécurité

(Boursier.com) — Atos , leader international de la transformation digitale, annonce aujourd'hui avoir conclu un accord en vue d'acquérir SEC Consult Group, un grand fournisseur mondial de services de conseil en cybersécurité.

Leader des services de cybersécurité, Atos entend ainsi renforcer sa position dans la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse) avec plus de 600 experts et confirmer sa place de numéro 1 en Europe. Cette transaction sera l'occasion pour SEC Consult d'atteindre de nouveaux marchés et d'acquérir une nouvelle clientèle à l'échelle mondiale.

SEC Consult est spécialisé dans la fourniture de services de conseil en cybersécurité, de tests d'intrusion, d'opérations en red teaming et d'évaluation technique dans les régions DACH, APAC (Singapour, Thaïlande, Malaisie) et en Amérique du Nord. Son équipe de plus de 200 spécialistes hautement qualifiés sert les plus grandes entreprises, notamment dans les secteurs de la finance, l'énergie, la technologie et le secteur public.

Atos bénéficiera plus particulièrement des capacités de SEC Consult en tests d'intrusion, opérations de red teaming et réponse aux incidents, tandis que SEC Consult profitera de la vaste expertise d'Atos et de son positionnement parmi les leaders des services de sécurité gérés.

"Cette transaction stratégique confirme le leadership d'Atos sur le marché européen de la cybersécurité et nous permet d'inaugurer notre activité de conseil dans ce domaine en APAC, complétant ainsi notre offre existante de produits MSSP (fournisseur de services de sécurité gérés) et de cybersécurité. L'expérience de SEC Consult, son personnel hautement qualifié et sa réputation sur le marché viendront soutenir l'équipe d'Atos en Europe centrale et serviront de tremplin pour développer notre activité dans la région APAC, qui connaît une très forte croissance" déclare Pierre Barnabé, Senior Executive Vice-Président, responsable de la division Big Data & Cybersécurité d'Atos. "Cette annonce s'inscrit dans la continuité de nos récentes acquisitions et démontre notre ambition de devenir le fournisseur de cybersécurité de référence des entreprises opérant leur transformation digitale."

"Après 20 ans d'indépendance, SEC Consult dispose aujourd'hui de l'empreinte mondiale et la maturité nécessaires pour reconnaître les avantages considérables que représente une union avec Atos. Par cette transaction, nous allons intensifier considérablement notre mission qui consiste à protéger nos clients et les aider à faire face aux menaces croissantes dans le cyberespace" a déclaré Wolfgang Baumgartner, PDG de SEC Consult. "Nous sommes convaincus de prendre la bonne décision et nous nous appuyons sur une stratégie et une vision claire pour que nos équipes et nos clients en retire un maximum de valeur. En collaboration avec Atos, SEC Consult peut accélérer sa mission - protéger les actifs de nos clients en matière de sécurité. En outre, c'est une opportunité majeure de développement pour nos experts en cybersécurité qui pourront travailler sur des projets toujours plus passionnants."

La finalisation de la transaction est prévue avant la fin de l'année, sous réserve de l'obtention des approbations antitrust.