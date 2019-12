Atos acquiert Maven Wave, partenaire privilégié de Google Cloud

(Boursier.com) — Atos, leader international de la transformation digitale, annonce aujourd'hui la conclusion d'une entente visant l'acquisition de Maven Wave, une société américaine de conseil en technologie spécialisée dans la prestation de solutions de transformation numérique pour les grandes entreprises. La société est l'un des principaux partenaires de Google Cloud avec huit spécialisations 'Cloud Partner' et a été reconnue 'partenaire de services Google Cloud de l'année' pour l'Amérique du Nord en 2018 et 2019.

Cette acquisition intègre les atouts de Maven Wave en matière de développement de solutions numériques utilisant des applications basées sur le Cloud, l'analyse de données et le Machine Learning sur des plateformes hybrides et multi-cloud. Ceux-ci viennent compléter le leadership d'Atos en matière de cloud hybride, SAP HANA, la modernisation et la transformation des applications, l'environnement de travail connecté, l'IoT et l'analytique.

"L'acquisition de Maven Wave, associée aux capacités issues de l'acquisition de Syntel en 2018, renforce notre position de leader mondial dans la fourniture de solutions Google Cloud. L'Amérique du Nord représente déjà la plus grande région pour Atos, et dispose désormais d'une puissante combinaison pour davantage accélérer la transformation de ses activités à mesure que nous approfondissons le développement et la mise à disposition des services numériques pour nos clients. Atos permettra également à Maven Wave d'étendre son excellence en Europe et dans d'autres régions du Groupe. Enfin, Maven Wave illustre parfaitement la stratégie d'acquisition de notre société, en renforçant l'expertise-clé du Groupe au service de l'accélération de notre croissance organique" précise Elie Girard, Directeur Général d'Atos.

Maven Wave, dont le siège social est situé à Chicago, compte plus de 330 employés et générera un chiffre d'affaires d'environ 130 millions de dollars en 2019. La firme a été reconnue par le magazine Consulting comme l'une des firmes d'experts-conseils dont la croissance est la plus rapide en Amérique du Nord. Maven Wave a également été reconnue comme l'un des meilleurs lieux de travail de 2019 dans le domaine des services professionnels et de consultation par le label 'Great Place to Work' et le magazine Fortune.

La société possède huit spécialisations 'Google Cloud Partner' dans les domaines de l'analyse de données, le Machine Learning, la migration Cloud, le développement d'applications, l'infrastructure, les services géolocalisés, la collaboration d'entreprise et l'analyse marketing.