Atos : accord mondial avec Bayer !

Atos : accord mondial avec Bayer !









Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos a été choisi par Bayer, multinationale allemande des Sciences de la vie, comme partenaire stratégique pour l'accompagner dans l'accélération de sa transformation numérique. A ce titre, Atos remporte ainsi un nouveau contrat et assurera la fourniture de services de sécurité à l'échelle mondiale du groupe. Ce contrat s'ajoute à celui récemment signé et pour lequel Atos s'est vu confier la mise en oeuvre et la fourniture de services d'environnement de travail connecté. Ce projet s'étalera sur une durée de six ans avec une possibilité d'extension d'un an.

Dans le cadre de ce nouvel accord, Atos mettra à profit son expertise en cybersécurité pour fournir des services de sécurité afin de renforcer les capacités internes de Bayer. Atos s'appuiera sur son portefeuille certifié et son expérience significative et se joindra aux équipes de Bayer afin d'assurer la protection et la sécurité de l'environnement informatique mondial du groupe. Les équipes viseront également à garantir un environnement technologique consolidé et harmonisé afin d'améliorer l'efficacité et la transparence des services de sécurité dans les 91 pays où le groupe opère. Atos a été choisi pour son expertise et son expérience, son portefeuille de solutions de sécurité de premier plan, son solide réseau de partenaires, sa position de leader mondial en matière de cybersécurité et pour sa capacité à fournir des services de cybersécurité efficaces à des clients internationaux, comme l'illustre son rôle de partenaire informatique mondial du Comité International Olympique (CIO) lors des Jeux olympiques. Atos est reconnu comme l'un des leaders dans la Gestion des Services de Sécurité par les cabinets d'analystes NelsonHall et Gartner.