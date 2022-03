(Boursier.com) — Atos accompagne le CNES, Centre National d'Etudes Spatiales, dans l'évolution et la maintenance de sa nouvelle architecture de logiciels de vols générique embarqués pour satellites et engins spatiaux. La solution multi-cibles est déjà adoptée par différents programmes spatiaux (JUICE, N3SS, EyeSat, Angels, Kineis, SVOM, MMX) impliquant des satellites, constellations de satellites, instruments scientifiques, ou encore un rover qui sera envoyé sur les lunes de Mars. Atos est en charge, depuis 2019 pour le CNES, des développements de ces composants génériques afin de répondre aux besoins des futurs programmes spatiaux.

Atos a mis en place une approche qui s'appuie sur son expertise en transformation digitale et sa connaissance du domaine spatial. Celle-ci reconsidère le développement de logiciels embarqués avec une approche DevOps adaptée et s'appuie sur des technologies open source. Elle facilite la collaboration entre acteurs et garantit les plus hauts niveaux de qualité, ainsi qu'une réduction de l'ensemble des coûts et du temps de mise sur le marché pour les utilisateurs finaux.