(Boursier.com) — Atos accompagne l'OTAN dans la modernisation de ses systèmes de cybersécurité. Le groupe annonce ainsi avoir remporté un contrat de 1,2 ME auprès de l'Agence d'information et de communication de l'OTAN (NCI Agency) afin d'installer et de configurer des systèmes de cybersécurité essentiels aux activités de l'OTAN sur 22 sites. Atos dispose d'une expérience étendue dans l'accompagnement des acteurs du secteur de la défense. Le groupe mettra ainsi son expertise au service de l'OTAN pour garantir la capacité de l'Alliance à défendre et protéger son infrastructure critique. Atos entretient une collaboration de longue date avec la NCI Agency de l'OTAN, et fournit déjà des services professionnels d'ingénierie dédiés à la conception, au déploiement et à la configuration de son infrastructure de cybersécurité stratégique, pour divers projets couvrant l'intégralité des sites internationaux de l'OTAN. Ce nouveau contrat comprend la mise à niveau de deux systèmes de cybersécurité clés dans le cadre de la stratégie de l'OTAN sur la résilience : le système NIPA (Network Intrusion Protection/Detection System) et le système FPC (Full Packet Capture). Au cours de ce projet, Atos remplacera les fonctionnalités NIPS et FPC dans l'ensemble de l'environnement informatique de l'OTAN.

Ces deux systèmes interagissent pour permettre au Centre de cybersécurité de l'OTAN, qui fait partie de la NCI Agency, de surveiller les réseaux de l'OTAN à la recherche de menaces et de signaler les vulnérabilités importantes. Le système NIPS s'appuie sur la reconnaissance de modèles de comportements pour avertir l'Agence de tout trafic inhabituel sur les réseaux, tandis que le système FPC enregistre en permanence toutes les activités réseau et joue le rôle de source d'information principale pour les activités de réponse aux incidents.