(Boursier.com) — Atos accompagne EY, l'un des cabinets d'audit financier et de conseil les plus importants au monde, dans la transformation de l'expérience de travail de l'ensemble de ses salariés. D'une durée minimale de 7 ans, le contrat permettra à Atos de personnaliser et d'améliorer l'expérience de travail des 300.000 collaborateurs d'EY répartis dans plus de 150 pays grâce à son Proactive Experience Center. Celui-ci est composé d'une équipe d'experts dédiés, munis d'outils et de processus avancés permettant d'atteindre un niveau proactif, préventif et automatisé d'expérience de travail inégalé à ce jour sur le marché. Avec ce nouveau contrat, Atos renforce sa position de leader pour accompagner les mutations liées au monde du travail.