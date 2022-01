(Boursier.com) — Atos accompagne Dassault Aviation dans le développement et la production de la nouvelle version du système vidéo embarqué à bord du Falcon Albatros, futur avion de surveillance et d'intervention maritime de l'aéronautique navale française. Prévu pour une mise en service en 2025 dans le cadre du programme AVSIMAR conduit par la Direction générale de l'armement, l'Albatros contribuera au renouvellement des capacités de la Marine nationale pour la protection et la défense maritime du territoire.

AVSIMAR répond aux enjeux de l'action de l'Etat en mer : lutte contre la pollution et les trafics, surveillance des frontières et des zones exclusives, opérations de recherche et de sauvetage. Fer de lance du programme, l'Albatros est un appareil doté d'un système de mission de dernière génération, de capteurs hautes performances (radar multifonction et boule optronique multispectrale), de hublots d'observation, d'un dispositif de largage de chaînes SAR et de systèmes de communication dédiés. L'ensemble des capteurs génèrent des flux de données et de vidéos HD permettant, en temps réel, une analyse et une surveillance précise d'une situation tactique.

Atos prend en charge la conception et la production du système vidéo embarqué qui permet la compression, la distribution et l'aiguillage des différentes données et vidéos tactiques à bord de l'aéronef, en prenant en compte les enjeux de sécurité informatique. Elle répond ainsi à des exigences fortes de sécurité en matière de vérification de l'intégrité et de l'authenticité des logiciels de données et réalise des interconnexions de données et de vidéos sécurisées.