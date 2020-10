Atos accompagne Baie d'Armor Transports

Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos renouvelle son contrat avec Baie d'Armor Transports pour l'évolution de son service de transport à la demande (TAD), dans une logique d'optimisation des déplacements des véhicules et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Baie d'Armor Transports est une société publique locale disposant d'un contrat d'Obligations de Service Public pour la gestion des transports en commun de Saint-Brieuc Armor Agglomération.

La solution mise en place repose sur des algorithmes d'intelligence artificielle qui permettent de construire dynamiquement les itinéraires des taxis et minibus afin de les optimiser, à la fois en temps réel et dans une approche prévisionnelle. Elle a pour effet d'augmenter le taux de mutualisation des transports au sein de l'agglomération, de diminuer l'utilisation des ressources des véhicules, de réduire les kilomètres à vide et la quantité globale d'émission de CO2 émise par le transporteur. La solution permet également à Baie d'Armor Transports d'assurer le transport de près de 95.000 personnes par an (lignes régulières, dessertes zonales, prise en charge à domicile et services pour les personnes à mobilité réduite), grâce à une gestion centralisée des réservations et affectations de courses pour les différents services de transports publics et collectifs à la demande de l'agglomération.