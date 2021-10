Atos accélère sa transformation numérique

(Boursier.com) — Atos fait partie des premiers partenaires SAP mondiaux à déployer SAP S/4HANA Cloud, édition privée, un composant central de l'offre RISE with SAP, dans la lignée de son annonce de début d'année. Ce déploiement a été mené à bien dans l'ensemble des divisions d'Atos, auprès de 105 000 collaborateurs répartis dans 71 pays, le tout dans des délais record. En moins de neuf mois, Atos a migré l'intégralité des 42 systèmes essentiels à ses activités dotés de plus de 500 interfaces, de son instance SAP S/4HANA sur site vers SAP S/4HANA Cloud. Atos est l'une des toutes premières entreprises à réaliser cette migration vers le cloud. Les systèmes essentiels à ses activités incluent des plateformes de finance, logistique et RH, des portails en libre accès dédiés à ses équipes, ainsi que des outils d'analyse de données.

Atos peut maintenant s'appuyer sur la dernière génération de processus et pratiques métier de référence de SAP pour soutenir sa propre transformation numérique et accélérer l'innovation. Grâce à une connexion faible latence à des services cloud très avancés, Atos sera désormais en mesure de tirer parti de l'intelligence artificielle, de l'analyse prédictive, du machine learning et de la blockchain, tout en optimisant ses pratiques en la matière, pour booster l'innovation et développer de nouvelles solutions. Grâce à SAP S/4HANA Cloud, Atos rationalisera ses opérations et optimisera ses processus pour permettre à ses équipes informatiques de se concentrer sur l'innovation et des projets à forte valeur ajoutée pour l'entreprise. En outre, Atos accompagnera de manière efficace ses clients qui souhaitent mettre en oeuvre ou migrer vers SAP S/4HANA Cloud grâce au programme RISE with SAP.

Le passage d'un système sur site vers le cloud vient en appui de l'objectif de décarbonation d'Atos, celui d'atteindre zéro émission nette d'ici 2028. Il garantit ainsi qu'Atos n'utilisera que les ressources dont ses équipes ont besoin, pour un impact positif sur son empreinte carbone.