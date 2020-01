Atos accélère les travaux de l'Université du Luxembourg

(Boursier.com) — Atos a signé un contrat de 4 ans pour fournir son supercalculateur BullSequana XH2000 à l'Université du Luxembourg, une université européenne de renommée et un leader international dans le monde de la recherche. Ce supercalculateur, nommé 'AION', va permettre à l'université d'accélérer ses recherches et de faire face à la compétition internationale, en réalisant de nouvelles percées en matière d'innovation, estime Atos. Le supercalculateur permettra aux chercheurs d'accéder à une capacité de calcul 1,5 fois supérieure, avec une performance théorique maximale de 1,7 PetaFlops, en complément du cluster actuel. Le supercalculateur sera utilisé par les chercheurs de l'Université et ses partenaires européens pour accélérer les recherches qui reposent sur du calcul intensif et de l'analyse Big Data à grande échelle. Cela comprend des développements-clés en matière de physique des particules, science des matériaux, chimie théorique, sciences de la terre, prévisions météorologiques numériques, astrophysique, cryptologie, intelligence artificielle et simulations économiques. La livraison du supercalculateur AION est prévue pour le premier semestre 2020.