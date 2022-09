Atos a refusé une offre pour la reprise d'Evidian faisant ressortir une valeur d'entreprise de 4,2 MdsE

(Boursier.com) — Suite à une rumeur de marché, la direction d'Atos confirme que le Groupe a reçu mardi 27 septembre une lettre d'intention non sollicitée de onepoint, en association avec le fonds de capital-investissement britannique ICG, relative à l'acquisition potentielle de sa branche Evidian, pour une valeur d'entreprise indicative de 4,2 milliards d'euros.

Après examen approfondi de cette marque d'intérêt préalable et non contraignante, et sur recommandation de son comité ad hoc, le Conseil d'administration s'est réuni et a conclu à l'unanimité qu'elle n'était pas dans l'intérêt de la société et de ses parties prenantes. Le conseil d'administration a donc décidé de ne pas donner suite...