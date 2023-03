Atos : a kind of magic ?

(Boursier.com) — Atos a été positionné par Gartner parmi les leaders des services de gestion externalisée de l'environnement de travail numérique (Outsourced Digital Workplace Services) dans son fameux "Magic Quadrant" 2023. Ce positionnement reconnaît "la vision stratégique et la qualité d'exécution d'Atos" qui, pour la septième année consécutive, se place dans la catégorie Leader du Magic Quadrant de Gartner consacré aux plateformes de gestion externalisée de l'environnement de travail numérique. Atos est la seule entreprise européenne à figurer parmi les Leaders du Magic Quadrant. Les services de gestion externalisée de l'environnement de travail numérique d'Atos font partie intégrante de son expérience d'engagement des collaborateurs. Cette approche repose sur une vision globale de chaque individu et de ses besoins spécifiques sur son lieu de travail. "L'accessibilité, la collaboration, la sécurité, l'apprentissage et le développement des collaborateurs ainsi que leur bien-être sont également pris en compte avec le support d'outils alimentés par l'IA et des solutions basées sur les données telles que l'analyse des sentiments", détaille Atos.