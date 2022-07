Atos : 5 pépites ?

(Boursier.com) — Atos annonce l'intégration de 5 nouvelles start-ups au programme 'Scaler, the Atos Accelerator' d'accélération dédié à l'open innovation pour les start-ups et les PME. Ces nouvelles start-ups sont spécialisées dans la sécurité numérique et les technologies quantiques. Véritable levier de valeur ajoutée pour les clients d'Atos, Scaler verra son portefeuille enrichi grâce aux solutions innovantes portées par les start-ups. Le groupe soutiendra quant à lui le développement des activités de ces start-ups et favorisera leur croissance à l'international, en accélérant leur accès à ses clients et à son écosystème de partenaires.

Atos accueille ainsi, dans les catégories 'Sécurité numérique' et 'Technologies avancées', ColibrITD, une plateforme logicielle innovante d'informatique quantique permettant à toute entreprise de gérer et d'optimiser l'accès à l'informatique quantique dans un environnement HPC hybride classique et quantique, Cycognito, plateforme SaaS de gestion de la surface d'attaque externe qui détecte, hiérarchise et peut exploiter les points d'exposition critiques en offrant des conseils de remédiation, DuoKey, technologie qui protège les données dans le cloud par le biais du calcul multipartite (MPC) et du cryptage, ainsi que Digitalberry, orchestrateur d'actifs cryptographiques tels que les certificats numériques, les jetons et les paires de clés, et GitGuardian, plateforme dédiée à la sécurité du code et qui permet aux développeurs, aux équipes cloud, de sécurité et de conformité, de collaborer pour sécuriser le développement de leurs logiciels.

Pour cette troisième phase d'intégration, l'équipe Atos Scaler a organisé des sessions de présentation dans le Metaverse. Les start-ups ont ainsi été mises au défi de présenter une expérience 100% immersive et réaliste au sein d'un univers virtuel. D'autres sessions de présentation seront organisées au deuxième semestre 2022 pour les catégories 'Décarbonation' et 'Digital'. À ce jour, Atos Scaler a accueilli plus de 20 start-ups du monde entier et près de 20 contrats ont déjà été signés avec des clients. Les indicateurs de performance clés (KPI) d'Atos Scaler ont ainsi plus que doublé depuis le début de l'année 2022, se félicite le groupe...