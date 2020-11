Atos : 44,1 petaflops !

Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos annonce que le système de supercalcul du Forschungszentrum Jülich, baptisé JUWELS et basé sur la plateforme BullSequana XH2000 d'Atos, est aujourd'hui "le supercalculateur le plus rapide d'Europe avec une performance crête de 44,1 HPL petaflops". JUWELS est classé numéro 7 dans le TOP500 et numéro 5 dans le HPCG. Il est officiellement le supercalculateur le plus économe en énergie du TOP100 et se classe troisième du Green500.

JUWELS est le supercalculateur démontrant la plus haute efficacité énergétique du monde dans sa catégorie. Il se classe à la première place pour son efficacité énergétique dans la liste du TOP100 grâce à la solution DLC (Direct Liquid Cooling) brevetée par Atos, qui minimise la consommation générale d'énergie en utilisant de l'eau chaude, jusqu'à 40 degrés. JUWELS apparaît aux côtés de 30 autres supercalculateurs d'Atos dans le Green500 de ce mois de novembre, ce qui témoigne de l'engagement d'Atos à accompagner ses clients dans leurs objectifs de décarbonation. Atos a collaboré avec Jülich et ParTec, le spécialiste allemand des logiciels HPC, pour renforcer son système de supercalculateur JUWELS avec un module d'appoint évolutif. Ce module augmente massivement les possibilités d'application des simulations HPC, permettant ainsi à JUWELS de traiter des tâches de calcul et d'analyse de données scientifiques et industrielles beaucoup plus exigeantes que ce qu'il était auparavant possible d'accomplir en Europe. Il fait également de JUWELS la plateforme la plus puissante d'Europe pour l'utilisation de l'intelligence artificielle.