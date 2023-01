Atos : 2023 commence bien

(Boursier.com) — 2023 peut difficilement être pire que 2022 pour Atos. Alors que sa valorisation boursière a fondu de trois quarts l'an passé, l'ESN a débuté le nouvel exercice sur les chapeaux de roue avec un titre qui affiche un gain d'environ 21% sur cinq jours. Dès le 2 janvier, l'action de la société dirigée par Nourdine Bihmane s'envolait de 20% sur des rumeurs d'une prise de participation minoritaire d'Airbus au capital d'Evidian, la branche d'activités digitales et de cybersécurité d'Atos, que le groupe va scinder.

Mais alors que le gouvernement français considèrerait que l'influence et le pouvoir allemands au sein d'Airbus seraient trop forts pour permettre la vente des activités de cybersécurité d'Atos à l'entreprise, Guillaume Faury a voulu mettre les points sur les 'i' au micro de 'BFM Business' : "Airbus est une entreprise européenne, avec une grande présence en France, avec des activités qui sont (...) pour la défense de la France et pour des intérêts extrêmement souverains et on sait gérer ça. Donc, je n'accepte pas d'entendre qu'on n'est pas suffisamment français pour des activités de cybersécurité ou autres".

Le patron d'Airbus a souligné avoir vu "des choses écrites et dites qui ne correspondent pas du tout à la réalité". "Atos est un partenaire, Atos est un fournisseur, Atos fait des activités de cybersécurité, donc on travaille avec eux et on réfléchit à l'avenir des relations avec Atos. C'est un partenaire très important pour nous, donc oui on discute avec Atos", a ajouté le dirigeant, tout en refusant de dire si Airbus fera une offre sur Evidian.

Afin de redresser la barre, Atos a dévoilé en juin son projet de scission en 2 sociétés distinctes, avec d'un côté les activités Big Data et Sécurité regroupées au sein d'Evidian et de l'autre les activités historiques de services informatiques du groupe. La firme a rejeté en septembre une offre de rachat d'Evidian, d'une valeur d'entreprise de 4,2 milliards d'euros, émanant du groupe Onepoint. Thalès et Orange sont aussi régulièrement cités comme candidats potentiels à la reprise des activités de cybersécurité d'Atos.