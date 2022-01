Atos : 2022 commence bien mal

(Boursier.com) — EDF occupe le devant de la scène ce vendredi mais c'est bien Atos qui enregistre le plongeon de la semaine avec un titre en chute de 18%. Lundi, le groupe a émis un nouvel avertissement sur ses résultats annuels en raison principalement d'éléments qu'il juge non récurrents. Un warning qui n'est évidemment pas passé inaperçu dans les salles de marché : l'action évolue au plus bas depuis le printemps 2012.

Par rapport aux objectifs fixés en juillet dernier, le management a annoncé, au titre de l'exercice 2021, un chiffre d'affaires préliminaire de 10,8 milliards d'euros, en repli d'environ 2,4% à taux de change constants, une marge opérationnelle d'environ 4% et un flux de trésorerie disponible de l'ordre de -420 millions d'euros. Des résultats à confronter à la guidance précédente, soit des revenus stables, une marge opérationnelle de l'ordre de 6% et un flux de trésorerie disponible "positif".

Ces écarts avec les objectifs définis s'expliquent notamment par une hausse des coûts non prévue liée à un contrat de services financiers au Royaume-Uni, à des décalages de projets de fin 2021 à 2022 et à des reports d'accords finaux sur 2022. Rodolphe Belmer, le tout nouveau Directeur Général d'Atos, présentera fin février au conseil d'administration une nouvelle organisation. "Je suis convaincu que le groupe possède les atouts nécessaires et tous les talents pour se redresser et se transformer rapidement", a assuré l'ancien patron d'Eutelsat.

2022 commence ainsi bien mal pour le groupe de services informatiques qui avait déjà beaucoup souffert en Bourse l'an passé sur fond de baisse de l'activité, de découverte de "faiblesses de contrôle interne" dans deux de ses filiales aux Etats-Unis, de cessions d'actifs qui tardent à se matérialiser, d'une grosse opération de M&A avortée aux Etats-Unis ou encore d'un avertissement sur résultats en juillet dernier.