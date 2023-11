Aton revoit ses ambitions

(Boursier.com) — Le Groupe Aton, spécialisé dans le secteur des sciences médicales, revoit ses objectifs financiers, du fait notamment d'un contexte économique défavorable et de difficultés qui freinent le développement de ses filiales.

Le Groupe Aton, en tant qu'holding, n'a pas d'activité opérationnelle mais détient une créance de 4,9 millions d'euros sur sa filiale Stemcis et une dette de 2 ME envers son actionnaire DMS Group.

Au cours de l'année 2023, le Groupe Aton a engagé plusieurs discussions avec des fonds d'investissement pour lever des fonds afin de financer l'accélération du développement de ses filiales. Le groupe a reçu plusieurs lettres d'intentions, dont certaines font à l'heure actuelle l'objet de discussions. Néanmoins, la réalisation de ces investissements reste incertaine et ne permet pas, à l'heure actuelle, l'accélération du développement des filiales.

Report des ambitions

Après une évaluation attentive des conditions économiques actuelles et des difficultés rencontrées, le groupe juge raisonnable de décaler ses objectifs financiers. L'objectif de 60 ME de chiffre d'affaires à l'horizon 2025 est repoussé à un exercice ultérieur. En 2024, le Groupe Aton vise d'enregistrer une croissance de son activité, toutefois moins soutenue que le niveau escompté et qui ne devrait pas permettre l'atteinte de l'équilibre opérationnel du fait du maintien d'un certain nombre d'investissements au sein des filiales.

Stemcis, filiale historique détenue à 100% par le groupe, voit actuellement son chiffre d'affaires reculer fortement, à la suite de retards d'approvisionnement de matières premières et du ralentissement mondial des opérations chirurgicales dites de confort.

Au 30 juin 2023, la dette financière de Stemcis s'établissait à 5,1 ME, dont 4,9 ME de compte courant d'associé au profit du Groupe Aton.

Inoviem Scientific, détenue à 47% par le groupe, a également vu son activité fortement ralentie par un début d'année difficile pour ses clients. La société, qui réalise de la recherche externalisée pour le compte d'acteurs de l'industrie pharmaceutique et biotechnologique, a subi le désengagement des fonds d'investissement dans le financement du développment de candidats médicaments.

Cet effet en cascade a impacté l'activité de la société qui devrait enregistrer un chiffre d'affaires de l'ordre de 750 kE en 2023 (840 kE en 2022). Toutefois, le carnet de commandes s'élève à ce jour à 1,5 ME, ce qui permet de projeter une croissance significative pour l'année 2024.

"Face à un contexte économique difficile, la continuité de notre activité est une priorité absolue, et nous mettons tout en oeuvre pour préserver les actifs du groupe. Nous travaillons de manière diligente pour identifier des solutions innovantes et durables. Je tiens à assurer à nos actionnaires, nos employés, nos clients et nos partenaires que chaque décision sera prise avec une approche réfléchie, en tenant compte de l'impact sur l'ensemble des parties prenantes", indique Léone Atayi, Directrice générale.