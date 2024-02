Aton révise ses objectifs 2024 et 2025

(Boursier.com) — L 'année 2023 d'Aton (ex-Hybrigenics) a été une période marquée par des changements significatifs au sein Groupe. Face aux défis économiques mondiaux, l'entreprise a su réagir avec agilité et prendre des décisions stratégiques pour assurer sa pérennité et ses développements futurs.

Au 31 décembre 2023, la trésorerie et les équivalents de trésorerie du Groupe s'élevaient à 2,1 millions d'euros (1,5 ME à fin 2022). Ce montant représente un horizon de trésorerie de 5 mois pour l'ensemble du Groupe.

Cette position de trésorerie au 31 décembre 2023 tient compte de l'émission des obligations convertibles auprès de Vatel Capital de 1,5 ME en octobre 2023 et des opérations réalisées aux mois de mars, juin et août 2023 dans le cadre du contrat d'émission BEORA mis en place le 4 mars 2021, qui ont permis de lever 1,75 ME à travers l'émission de 700 ORA (Obligations Remboursables en Actions). Sur l'exercice 2023, les conversions d'ORA ont donné lieu à la création de 77.363.700 actions nouvelles Aton. Le nombre des ORA restant à convertir au 31 décembre 2023 s'élève à 720 pour un montant de 1,8 ME.

Perspectives

A fin décembre 2023, Hybrigenics SA présentait une dette auprès de parties liées (DMS Group) de 2 ME.

Cotation...

Le Groupe a pris un nouveau départ en redéfinissant sa marque et son positionnement, et en adoptant un nouveau nom : Aton. Ce changement reflète les aspirations de la société et son engagement en faveur de l'innovation dans les sciences médicales. Le nouveau nom de la société affirme son savoir-faire technologique au service de l'émergence d'une nouvelle génération de traitements.

En raison des conditions économiques globales défavorables au secteur impactant défavorablement le chiffre d'affaires et la trésorerie du groupe, Aton a pris la décision de reporter les objectifs de performance prévues pour 2025, et notamment l'objectif de 60 ME de chiffre d'affaires à un exercice ultérieur. "Cela permettra à l'entreprise de mieux s'adapter aux défis actuels", indique le management de l'entreprise.

En 2024, le Groupe Aton compte enregistrer une croissance d'activité, moins soutenue que le niveau escompté et qui ne devrait pas permettre l'atteinte de l'équilibre opérationnel du fait du maintien d'un certain nombre d'investissements au sein des filiales.