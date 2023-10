Aton : le résultat net recule au 1er semestre

(Boursier.com) — Le Groupe Aton a enregistré un ralentissement de son chiffre d'affaires au 1er semestre 2023, dû à des retards d'approvisionnement de matières premières, en particulier au sein de la filiale Inoviem Scientific.

Le Groupe Aton vise ainsi d'atteindre l'équilibre opérationnel, en terme de résultat d'exploitation, en 2024. D'ici là, le résultat net ressort à -2,2 ME au 1er semestre 2023 (-2,6 ME un an plus tôt).

Le total du bilan d'Hybrigenics SA est passé de 13 ME au 30 juin 2022 à 16 ME au 30 juin 2023. A l'actif, l'actif immobilisé est passé de 9 ME au 30 juin 2022 à 10,9 ME au 30 juin 2023 sous l'effet de l'entrée au capital d'Inoviem Scientific. L'actif circulant ressort à 5 ME, dont 2 ME de créances vis-à-vis de DMS Group.

Au passif, les capitaux propres sociaux s'élèvent à 16 ME (13 ME au 30 juin 2022). Hybrigenics SA présente une dette financière de 3,7 ME relative à l'opération d'investissement dans la société Inoviem Scientific, et une dette auprès de parties liées (DMS Group) de 2 ME. Les dettes fournisseurs s'élèvent à 0,5 ME.

Pour soutenir et développer les activités du Groupe, Aton a investi 3 ME au 1er semestre. Cela a permis la création de la filiale américaine et le rayonnement à l'international des différentes activités de recherche.

"Dans un contexte macroéconomique complexe les activités du Groupe Aton résistent et nous restons concentrés sur la création de valeur. Les efforts de réorganisation accomplis nous placent idéalement pour connaître une belle croissance en 2024 et atteindre l'équilibre d'exploitation", commente Léone Atayi, Directrice générale d'Aton.