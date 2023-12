Aton : de retour d'AG

(Boursier.com) — L 'assemblée générale extraordinaire d'ATON s'est tenue le jeudi 21 décembre à 14h00 au 850, boulevard Sébastien Brant à Illkirch Graffenstaden. Les actionnaires présents ou représentés réunissaient 44,71% des actions et droits de vote et toutes les résolutions soumises au vote ont été approuvées.

Parmi les résolutions approuvées, on peut mentionner :

*La modification de la dénomination sociale de la société, désormais baptisée Aton ;

*L'approbation du projet de Traité d'apports par Monsieur Pierre EFTEKHARI et Madame Léone ATAYI de 10.600 actions de la Société INOVIEM SCIENTIFIC au profit de la société Aton et l'approbation en conséquence dudit apport ;

*Approbation de l'augmentation de capital en rémunération de l'Apport et émission corrélative de 32.042.640 actions ordinaires nouvelles.

Léone ATAYI, Directrice générale d'ATON, commente : "L'approbation de toutes les résolutions soumises à l'assemblée générale est un pas décisif vers la consolidation de la stratégie déployée fin 2021. Cette étape marque l'aboutissement de la phase "RENAISSANCE". Ce vote de confiance est important pour l'entreprise et ses équipes. Nous remercions les actionnaires pour leur soutien."