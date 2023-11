(Boursier.com) — Atland Voisin annonce la fusion des SCPI historiques Immo Placement et Foncière Rémusat. Les 7.000 associés des deux SCPI à capital fixe ont entériné la fusion-absorption proposée par ATLAND Voisin.

Cette opération crée un ensemble de plus de 300 ME de capitalisation, avec plus de 260 actifs implantés au coeur des métropoles et villes intermédiaires françaises, et loués à plus de 500 entreprises ; une fusion qui accroît la diversification du patrimoine et la mutualisation des revenus des deux fonds, ce qui contribue à renforcer les perspectives de distribution et de rendement pour les associés à long terme.

"Immo Placement et Foncière Rémusat ont prouvé leur attractivité auprès des épargnants depuis 55 ans et 34 ans respectivement. Cette fusion-absorption marque l'aboutissement du travail entrepris depuis plusieurs années par ATLAND Voisin pour créer la SCPI historique et à capital fixe de référence. Cette nouvelle entité, qui reprend le nom d'Immo Placement, en a tous les atouts : sur le plan immobilier, un patrimoine complémentaire de grande qualité, mutualisé et diversifié avec un taux d'occupation financier d'environ 95% ; sur le plan financier, un revenu distribué 2023 qui devrait être en hausse par rapport à 2022, un taux de distribution prévisionnel 2023 autour de 5,50%, un prix de part décoté de près de 10% par rapport à sa valeur de reconstitution, et des réserves qui représentent plus de 140 jours de revenus distribués" précise Jean-Christophe Antoine, Président d'ATLAND Voisin.