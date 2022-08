Atland : vive progression de l'EBITDA Récurrent Retraité

(Boursier.com) — ATLAND (anciennement Foncière ATLAND), opérateur immobilier global côté sur Euronext Paris qui conçoit et gère des produits d'investissements immobiliers à destination d'une clientèle de particuliers et de professionnels, publie aujourd'hui ses résultats semestriels 2022.

Dans un contexte économique et géopolitique incertain, le Groupe enregistre des résultats semestriels en progression tout en confirmant la solidité de sa structure financière.

L'augmentation du chiffre d'affaires est de 12% à 86 ME. La hausse de l'EBITDA Récurrent Retraité ressort à 26% à 14,5 ME. La progression du Résultat Net Consolidé en quote-part Groupe est de 34% à 5,2 ME. Le groupe souligne le franchissement du seuil de 3 MdsE sous gestion à 3,3 MdsE (+12% par rapport à fin 2021). La structure financière est saine assurant une bonne visibilité : LTVA maîtrisé à 35% et trésorerie consolidée à 136 ME.