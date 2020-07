Atland Résidentiel et Coffim livrent la résidence Grand Parc à Cormeilles-en-Parisis

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Coffim et Atland Résidentiel ont livré la résidence Grand Parc. Composée de 5 immeubles à taille humaine, elle est divisée en 66 logements collectifs et 44 logements intermédiaires. Elle constitue la seconde tranche d'une première opération de 57 logements livrés en 2017.

Imaginée par l'Agence Gera, la résidence s'inscrit dans un vaste projet d'aménagement de la ZAC de Bois Rochefort pilotée par Grand Paris Aménagement, qui rassemble en un même lieu commerces, logements et bureaux dans un schéma de circulation douce. Implantée sur près d'un hectare, la résidence Grand Parc se distingue par son vaste parc paysager intérieur, traversé par de chemins piétonniers. Les habitants peuvent également profiter d'un jardin potager et d'une serre.

Située à 5 minutes en bus de la gare SNCF Cormeilles-en-Parisis, la résidence intègre 200 places de stationnement. Un réseau de bus dessert également les villes voisines, la gare RER A de Sartrouville et la gare RER C de Montigny-Beauchamp. Ses 110 logements répondent aux exigences de la dernière réglementation thermique (RT 2012 - 10%) et de la certification NF Habitat HQE.