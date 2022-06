Atland Résidentiel démarre une ambitieuse opération de dépollution et de recyclage urbain à Drancy

(Boursier.com) — Dans le cadre de la réalisation de 83 logements à Drancy (93), livrés début 2024, Atland Résidentiel, opérateur de référence du Grand Paris, lance une vaste campagne de dépollution et recyclage des matériaux sur un terrain de 3.000 m(2), situé rue Philippe Lalouette.

La campagne engagée vise à excaver les terres polluées du site, en confinement sous tente, tout en mesurant et traitant les pollutions volatiles en milieu urbain dense. Réalisée avec le soutien financier de l'ADEME et sous le suivi du BET TESORA, l'opération est menée avec les sociétés MEDINGER ENVIRONNEMENT, (valorisation de terres excavées et production d'éco-matériaux) et COLAS ENVIRONNEMENT, (confinement des terrassements sous tente ventilée, mesure et traitement des pollutions volatiles).

"En tant qu'acteur immobilier référent du Grand Paris, nous avons une responsabilité particulière sur le plan environnemental. Nous visons la réduction des impacts environnementaux et émission carbone de nos projets, notamment par la maitrise de la consommation d'énergie et par la sélection des matériaux les plus vertueux" évoque Charles Toulat, Directeur Général Délégué d'ATLAND Résidentiel. "Ce projet ambitieux à Drancy s'inscrit dans cette démarche et illustre notre volonté de concrétiser nos engagements RSE chez ATLAND Résidentiel et plus globalement dans l'ensemble des activités du Groupe ATLAND. Construire de façon durable c'est aussi assurer la valorisation du patrimoine des futurs résidents à long terme. Nous travaillons avec les meilleurs partenaires afin de répondre aux fortes et légitimes attentes des collectivités locales et futurs résidents."

Idéalement situé à 14 kilomètres de Paris et à proximité immédiate de la future gare du Grand-Paris-Express du Bourget, le programme immobilier "Clair de Ville" profitera d'une offre scolaire complète, de la maternelle au lycée, ainsi que de nombreux équipements sportifs et culturels.

Les logements seront à quelques pas du quartier Le Baillet : en plein renouveau, il accueillera notamment un centre culturel, un square public, une piste cyclable et plus de 8.000 m(2) de commerces.