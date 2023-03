Atland propose un dividende de 2 euros

(Boursier.com) — ATLAND (anciennement Foncière ATLAND), société cotée sur Euronext Paris qui conçoit et gère des produits d'investissements immobiliers à destination d'une clientèle de particuliers et de professionnels, publie aujourd'hui ses résultats 2022.

Dans un environnement économique et un contexte géopolitique incertains, le Groupe enregistre des résultats annuels satisfaisants qui renforcent la solidité de sa structure financière. La performance 2022 confirme la pertinence du positionnement du Groupe en tant qu'acteur global de l'immobilier et la stratégie de recentrage autour des métiers de l'Asset Management et du Développement Immobilier. Ces résultats permettent à la société de proposer le versement d'un dividende1 en numéraire de 2 euros par action au titre de l'exercice 2022, en progression de 14% par rapport à 2021.

Le chiffre d'affaires consolidé au 31 décembre 2022 est en progression de 16% à 186,7 ME.

Le seuil des 3,5 milliards d'euros d'actifs sous gestion franchi en 2022

À fin décembre 2022, le groupe gérait plus de 3,5 MdsE d'actifs immobiliers en valeur d'expertise hors droits. Le portefeuille sous gestion progresse de 21% par rapport au 31 décembre 2021.

Le taux d'occupation physique du patrimoine immobilier sous gestion est de 95,9% (hors patrimoine de l'OPPCI Dumoulin dont certains actifs sont en cours de restructuration) contre 93,9% au 31 décembre 2021. Les loyers sous gestion représentent désormais près de 200 ME HT au 31 décembre 2022 (contre 163 ME au 31 décembre 2021).

Dans un contexte économique marqué par le retour de l'inflation et la hausse des taux d'intérêt, le Groupe présente des résultats 2022 satisfaisants :

L'EBITDA Récurrent Retraité s'élève à 30,6 ME fin 2022 contre 22,7 ME fin 2021, soit une hausse de 35% par rapport à 2021. Cette performance s'explique par la croissance des honoraires de l'Asset Management (+9,4 ME) fortement contributeurs et, dans une moindre mesure, par la progression de l'activité Développement Immobilier, dont la croissance est pénalisée par les facteurs exogènes (inflation, hausse des taux d'intérêt et difficultés dans l'obtention des autorisations administratives).

Le résultat net consolidé après impôt (en quote-part groupe) s'établit à 9,3 ME, en recul de 41% par rapport à 2021 en raison principalement du décalage sur l'exercice 2023 du plan d'arbitrages (4 ME en 2022 vs 13 ME en 2021) et de l'impôt sur les sociétés sur les plus-values de cession.

Précision : ATLAND a opté pour le modèle du coût historique et comptabilise ses immeubles de placement au coût diminué des amortissements et pertes de valeur.

Une structure financière saine et solide

Au 31 décembre 2022, le Groupe disposait d'une trésorerie consolidée de 128,7 ME (nette des découverts bancaires) contre 132,2 ME fin 2022, dont près de 60 ME sont disponibles et/ou placés sur des dépôts à termes.

L'endettement net consolidé du Groupe (de la trésorerie et équivalents de trésorerie) s'élève à 93,5 ME à fin décembre 2022, contre 111,8 ME à fin décembre 2021 (hors impact IFRS 16) et 97,5 ME en intégrant les obligations locatives liées à IFRS 16.

La dette long terme et corporate est couverte contre la hausse des taux à hauteur de 88% au 31 décembre 2022 contre 85% à fin décembre 2021 (hors dette court terme liée à l'activité de Développement Immobilier).

Le taux d'intérêt moyen du groupe (hors obligations locatives liées à IFRS 16) s'élève à 2,66% au 31 décembre 2022 contre 2,62% au 31 décembre 2021. La durée moyenne de la dette résiduelle (y compris dette obligataire et retraitement IFRS 16) est en baisse (3,5 ans fin 2022 contre 4,4 ans fin 2021) mais le Groupe n'a pas d'échéances significatives avant le dernier trimestre 2025.

Enfin, le Groupe respecte l'ensemble de ses obligations et ratios bancaires.

Le Conseil d'Administration du 23 mars 2023 proposera à l'Assemblée Générale Mixte du 23 mai 2023 le versement d'un dividende en numéraire d'un montant de 2,00 euros par action, en progression de 14,3% par rapport à 2022 avec une mise en paiement le 10 juillet 2023.

Poursuite de la stratégie autour du Développement Immobilier et de l'Asset Management

Le modèle d'opérateur global immobilier a démontré sa robustesse dans un environnement économique et géopolitique nouveau. Le Groupe entend poursuivre sa stratégie de développement autour des axes suivants :

-le développement de l'Asset Management et de la gestion d'actifs au travers de ses filiales ATLAND Voisin et MyShareCompany via la commercialisation de SCPI et de nouveaux produits d'investissements immobiliers, en continuant de privilégier la qualité des locataires, des actifs et la performance financière et extra-financière ;

-le pilotage prudent de l'activité Développement Immobilier en portant une attention particulière à l'évolution des coûts de construction ainsi qu'à la hausse des taux d'intérêt et en privilégiant les ventes en bloc auprès des opérateurs sociaux pour une part supérieure à 60% du chiffre d'affaires ;

-la mobilisation des ressources internes autour des valeurs sociétale et environnementale afin de garantir la performance environnementale des nouvelles offres et de son patrimoine, tout en répondant aux besoins de l'économie, de la ville, et de l'habitat à des coûts accessibles.

Face à ces conditions de marché difficiles à prévoir, le groupe s'appuie sur un modèle multi-métiers et une situation financière solide avec une trésorerie consolidée de près de 130 ME.

"Nos résultats annuels 2022 témoignent de la pertinence de notre positionnement stratégique de plateforme multi métiers initiée depuis plusieurs années. Dans un contexte et une conjoncture économique marqués par la remontée brutale des taux d'intérêt et une forte inflation, notre modèle de développement s'en trouve conforté : résilience et récurrence de nos revenus associés à une réduction de nos besoins en financements.

Nous allons accélérer ce recentrage stratégique autour de l'asset management et du développement immobilier afin de répondre aux attentes de nos actionnaires en termes de valorisation et de performances financière, environnementale et sociétale.

Le Groupe bénéficie d'une structure financière saine et je suis convaincu que ce nouveau contexte de marché, certes plus incertain, est également porteur d'opportunités. Je reste prudent mais confiant dans la capacité du Groupe à sortir renforcé de cette période agitée grâce à l'expertise de nos 260 collaborateurs et à nos relations de confiance avec nos clients et partenaires" a déclaré Georges Rocchietta, Président Directeur Général d'ATLAND.

Calendrier financier indicatif

Assemblée générale : mardi 23 mai 2023 (10h)

Résultats du 1er semestre 2023 : vendredi 28 juillet 2023 (avant Bourse)