Atland : Nicolas Brunet nommé Directeur Général Délégué des Maisons de Marianne

(Boursier.com) — Les Maisons de Marianne, filiale d'ATLAND, annoncent la nomination de Nicolas Brunet au poste de Directeur Général Délégué. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il aura pour mission de poursuivre et d'accélérer le développement des implantations des résidences Maisons de Marianne en Ile de France et en régions.

Actuellement Les Maisons de Marianne animent 37 résidences avec 6.000 occupants et plus de 40 résidences sont en développement.

"Je suis très heureux de rejoindre Les Maisons de Marianne, acteur pionnier de l'habitat intergénérationnel et solidaire. En capitalisant sur la force d'un concept devenu une référence par sa capacité à répondre à des attentes sociétales fondamentales, nous avons pour ambition de consolider notre modèle et d'enclencher une nouvelle phase de développement avec toute l'équipe et l'ensemble de nos partenaires", évoque Nicolas Brunet, Directeur général délégué des Maisons de Marianne.

"Nous sommes ravis d'accueillir Nicolas dans l'équipe en tant que Directeur général délégué. Les Maisons de Marianne vont bénéficier de son expérience et de son excellente connaissance de notre écosystème. Son arrivée s'inscrit dans un contexte de forte croissance de notre développement", souligne Eric Vialatel, Président des Maisons de Marianne.

Titulaire d'un DESS en Urbanisme (Sciences po) en 1998, Nicolas Brunet, 48 ans, a évolué au sein du Groupe Logement Français entre 1999 et 2018, occupant successivement les fonctions de Responsable d'agence, Directeur régional adjoint, Directeur régional Ouest et Ile-de-France parallèlement à des mandats d'administrateur dans divers ESH. Il prolonge son parcours au sein de 1001 Vies Habitat en juillet 2018 où il officie durant cinq ans, tout d'abord au poste de Directeur Territorial Métropole du Grand Paris puis, à partir de 2020, en qualité de Directeur Ile-de-France.