Atland : les bénéfices s'apprécient de 20% en 2023

(Boursier.com) — A fin décembre 2023, le Groupe Atland gère plus de 4,2 milliards d'euros d'actifs. Le portefeuille sous gestion progresse de +19% par rapport au 31 décembre 2022.

Sur l'année, le chiffre d'affaires consolidé (en normes comptables IFRS) d'Atland est en hausse de +10%, à 206,16 millions d'euros (186,73 ME en 2022).

Les résultats annuels 2023 d'Atland témoignent de la résilience du modèle de plateforme immobilière multi-métiers. Malgré un Ebitda Récurrent Retraité en repli de -12% à 27,4 ME, le résultat net consolidé QP Groupe s'établit en hausse de +20% à 11,7 ME.

Avec près de 86 ME de trésorerie consolidée, un endettement maîtrisé et l'absence d'échéance de dette significative à court terme, le Groupe bénéficie d'une structure financière solide qui lui permet d'accompagner la croissance de ses différentes lignes de métiers : le lancement de nouveaux véhicules et l'élargissement de la gamme de produits d'investissement immobilier pour les particuliers et les investisseurs professionnels ainsi que le développement de l'activité de promotion de logements.

L'endettement net consolidé du Groupe (de la trésorerie et équivalents de trésorerie) s'élève à 108,6 ME à fin décembre 2023 (93,5 ME à fin décembre 2022). Il s'accélère de 16%.

Le taux d'intérêt moyen du groupe (hors obligations locatives liées à IFRS 16) s'élève à 3,8% au 31 décembre 2023 (2,7% au 31 décembre 2022). La durée moyenne de la dette résiduelle (y compris dette obligataire et impact IFRS 16) est en légère baisse (3,1 ans fin 2023 contre 3,5 ans fin 2022).

Une distribution de dividende de 2,3 euros par action pour 2023 sera soumise à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 15 mai 2024.

"En 2024, nous allons poursuivre notre développement en lançant de nouveaux produits notamment dans les secteurs de la santé et de l'hôtellerie, et accroitre notre présence en Europe. Nous sommes aujourd'hui en capacité, avec nos 250 collaborateurs, de poursuivre notre croissance en profitant d'un marché qui va nous offrir beaucoup d'opportunités", indique Georges Rocchietta, Président-Directeur Général d'Atland qui poursuit : "Fort de notre bilan, nous allons continuer à privilégier l'alignement d'intérêt avec nos clients et nos actionnaires tout en conservant un juste équilibre entre la performance financière et les enjeux environnementaux et sociétaux".