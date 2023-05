Atland : le dividende progresse de 14%

(Boursier.com) — Atland a tenu son Assemblée générale mixte, le 23 mai. Les actionnaires ont approuvé la distribution d'un dividende de 2 euros par action, en progression de +14% par rapport à 2022.

Il sera payable en numéraire et versé le 10 juillet. Il représente un rendement brut de 5% sur la base du cours de bourse au jour de l'Assemblée.

Lors de l'AG, Georges Rocchietta, Président-Directeur général d'Atland, a rappelé les performances 2022 du Groupe et représenté sa stratégie recentrée autour des métiers de l'Asset Management et du Développement Immobilier. "Ce modèle économique doit permettre de répondre aux attentes des actionnaires en termes de valorisation et de performances financière, environnementale et sociétale", a-t-il expliqué.

Pour mémoire, le Groupe Atland a réalisé, en 2022, un chiffre d'affaires consolidé de 186,7 millions d'euros en progression de +15,7% et un Ebitda Récurrent Retraité de 30,6 ME, en hausse de +34,7% par rapport à 2021. Il bénéficie d'une situation financière saine avec une position de trésorerie consolidée de 129 ME à fin décembre 2022 (dont 60 ME mobilisable immédiatement) et un endettement net maîtrisé en baisse de 16% par rapport à 2021.

"La performance 2022 confirme la pertinence du positionnement du Groupe en tant qu'acteur global de l'immobilier autour des métiers de l'Asset Management et du Développement Immobilier", estime Georges Rocchietta.