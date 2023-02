Atland : le chiffre d'affaires progresse de 16% en 2022

(Boursier.com) — Au cours de l'année 2022, le chiffre d'affaires consolidé des activités du Groupe Atland s'établit à 186,7 millions d'euros HT à comparer aux 161,4 ME de 2021, soit une progression annuelle de +16%.

Atland franchit la barre des 3,5 milliards d'euros d'actifs sous gestion (+21% par rapport à 2021).

L'Asset Management (41,65 ME) et le Développement Immobilier (résidentiel et immobilier d'entreprises à 137,85 ME) enregistrent une solide performance opérationnelle, avec des croissances de chiffre d'affaires respectivement de +29% et +13%.